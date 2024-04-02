Зеленські потрималися за ручки на виставці Горської в Києві. Фото
Перше подружжя України Володимир та Олена Зеленські відвідали виставку художниці-шістдесятниці Алли Горської, яка нині проходить у Києві.
Фото звідти обидва виклали у своїх соцмережах, показавшись також за руки.
"Глибока експозиція, бо вона не лише про творчість мисткині-шістдесятниці – вона звучить голосами цілого покоління. Репресованого, розстріляного радянською владою", – написала під дописом Олена Зеленська.
До речі, раніше перша леді зізналася, як часто їй вдається бачитися з чоловіком. Також нещодавно вона розкрила свій секрет боротьби зі стресом.
Нагадаємо, раніше модний експерт Роман Тимофєєв розповідав про стиль Зеленських під час війни.
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