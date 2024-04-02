Зеленські потрималися за ручки на виставці Горської в Києві. Фото

Перше подружжя України Володимир та Олена Зеленські відвідали виставку художниці-шістдесятниці Алли Горської, яка нині проходить у Києві.

Фото звідти обидва виклали у своїх соцмережах, показавшись також за руки.

"Глибока експозиція, бо вона не лише про творчість мисткині-шістдесятниці – вона звучить голосами цілого покоління. Репресованого, розстріляного радянською владою", – написала під дописом Олена Зеленська.

Пара разом відвідала виставку фото з Instagram Олени Зеленської та Володимира Зеленського

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Рідкісний момент у реаліях сьогодення фото з Instagram Олени та Володимира Зеленських

До речі, раніше перша леді зізналася, як часто їй вдається бачитися з чоловіком. Також нещодавно вона розкрила свій секрет боротьби зі стресом.

Нагадаємо, раніше модний експерт Роман Тимофєєв розповідав про стиль Зеленських під час війни.