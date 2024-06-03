"Мене нарешті прийняла мама": продюсер "Голосу країни" Завадюк розповів, як змінилося його життя після камінг-ауту

Креативний продюсер телешоу "Голос країни" Володимир Завадюк рік тому публічно зізнався, що він гей і живе з бойфрендом.

Цього року він вирішив поділитися зі своєю аудиторією всіма плюсами свого камінгауту та надихнути на цей важливий крок усіх, хто досі соромиться чи боїться.

В своєму Instagram 36-річний Завадюк показав фото уже з новим коханим та написав зворушливий пост.

Завадюк привітав спільноту LGBTIQA+ з початку Прайду Фото з Instagram Завадюка

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"З початком тижня Прайду. Гордість, що нині в моїй Україні, люди, колеги, зірки, компанії та медіа не бояться говорити про рівність та вільність. 🌈 Рік тому я зробив свій власний coming out. І я хочу поділитися з вами своїм власним досвідом, можливо, прямо зараз він комусь дуже потрібен. 🤍", - почав Володимир.

"Моє рішення 100% дало можливість мені вільніше себе почувати. Воно надало мені крила. Я безумовно став продуктивніше та вільніше в своїх ідеях. Моє коло спілкування, з надихаючими мене людьми... збільшилося. Я палаю та не боюся більше. Я відчував, що для деяких людей я став магнітом.

Я не побачив упередження від своїх колег, студентів, людей, з якими я проводжу час — і це дуже важливо для мене. А тих, хто був налаштований вороже, зміг збалансувати в думках. І це перемога. Я навчився робити компліменти вільно, запитувати у людей про їхні межі більше. Для того, щоб нікому не шкодити. Щоб бути вільним, але водночас поважати чужі кордони і говорити відкрито про свої", - поділився продюсер.

Коли рік тому Володимир зробив камінг-аут, його бойфрендом був Дизайнер Артур Кулаковський. Зараз Завадюк має стосунки з Павлом Супрунюком, який працює офіціантом в одному з відомих ресторанів столиці

"Мене нарешті прийняла мама. І тепер ми з нею говоримо про моє особисте, як друзі. Відчуваю, що це мало статися раніше. 💔 Саме тому, я кажу, що вчасно зізнаватися собі в тому, ким ти є, в своїй автентичності — це дуже важливо. І хоч для мене це не було відкриттям, бо я завжди знав, що я гей і ніколи не приховував цього… Але мені здається, це мало важливу соціальну місію… Я вірю, що виходів з шафи стане більше. А це надихне інших бачити 🌈 під іншим кутом. Бо без рівності нам не місце в Європі", - підкреслив Завадюк.

Завадюк навіть продемонстрував доволі інтимні тату з коханим

"Я і досі чую відголоски того допису. Я щасливий, що зміг когось надихнути на сміливий крок до себе. І я буду продовжувати це робити. Тому що кохання — це кохання. І саме тому сьогодні я сміливо ділюся з вами моментами зі свого iCloud - це мій рік в почуттях. Які не завжди бувають простими. Це теж виклик. І розбудова своїх правил та свобод. Проте це розпалює сильніше.🔥 І я хочу, щоб ви побачили, що LGBTIAQ+ пари - це ок, це так само, як і у вас. Це гарно", - запевнив Завадюк.

За рік ставлення до Завадюка змінила навіть його мама, і він тішиться, що не став приховувати свої стосунки і далі

І зараз, як ніколи важливо, усвідомлювати важливість підтримки вільного суспільства. Пам’ятайте — бути чесним з собою = жити щасливе життя. Особливо зараз. 🌈", - підсумував Володимир.

Песик був у Завадюка і торік

Нагадаємо, у 2021-му про свій камінг-аут і розрив із бойфрендом розповідав співак Melovin.