Melovin розповів про розрив із хлопцем після 6 років стосунків та про реакцію мами на свій камінгаут

Співак Melovin, який нещодавно здійснив камінгаут і нарешті має змогу жити без страху, повідомив, що зараз у нього немає ні бойфренда, ні дівчини.

Останні ж серйозні стосунки артиста були з хлопцем і тривали шість років.

Чому вони розійшлися, Костянтин пояснив "Світському життю" за лаштунками "Танців з зірками".

Дівчата і хлопці, увага! Серце 24-річного артиста зараз вільне фото з instagram melovin

"Усе стало дуже холодним, спокійним. А я - людина бурлеску, мені завжди потрібна якась емоція. Якщо дуже все спокійно, мені хочеться скандалу. Якщо щось дуже скандальне, мені хочеться спокою. Коротше, я дуже неоднозначна людина", - зізнався співак.

Зі слів Бочарова, він наважився розказати своїй мамі про те, що є бісексуалом, лише наприкінці минулого року. І розмова була не з легких.

"Ми сиділи, плакали з нею. Вона сказала, що мене дуже любить, і що їй байдуже, кого я люблю, або я був щасливою для неї дитиною.

Melovin із мамою

Тато ж дізнався велику новину разом із усіма, коли побачив камінгаут Melovin на сцені Atlas Weekend. Як зазначив Костя, батько, як справжній дипломат, вирішив пікантної теми взагалі не обговорювати.

До слова, в другому ефірі "Танців з зірками" Melovin та Ліза Русіна виконали ніжний вальс. Артист не виключає, що може закохатися в партнерку. І ще один оригінальний подарунок отримала від співака суддя Катерина Кухар: цього разу це було не серце, а наручники з хутром.

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