Melovin розповів про розрив із хлопцем після 6 років стосунків та про реакцію мами на свій камінгаут
Співак Melovin, який нещодавно здійснив камінгаут і нарешті має змогу жити без страху, повідомив, що зараз у нього немає ні бойфренда, ні дівчини.
Останні ж серйозні стосунки артиста були з хлопцем і тривали шість років.
Чому вони розійшлися, Костянтин пояснив "Світському життю" за лаштунками "Танців з зірками".
"Усе стало дуже холодним, спокійним. А я - людина бурлеску, мені завжди потрібна якась емоція. Якщо дуже все спокійно, мені хочеться скандалу. Якщо щось дуже скандальне, мені хочеться спокою. Коротше, я дуже неоднозначна людина", - зізнався співак.
Зі слів Бочарова, він наважився розказати своїй мамі про те, що є бісексуалом, лише наприкінці минулого року. І розмова була не з легких.
"Ми сиділи, плакали з нею. Вона сказала, що мене дуже любить, і що їй байдуже, кого я люблю, або я був щасливою для неї дитиною.
Тато ж дізнався велику новину разом із усіма, коли побачив камінгаут Melovin на сцені Atlas Weekend. Як зазначив Костя, батько, як справжній дипломат, вирішив пікантної теми взагалі не обговорювати.
До слова, в другому ефірі "Танців з зірками" Melovin та Ліза Русіна виконали ніжний вальс. Артист не виключає, що може закохатися в партнерку. І ще один оригінальний подарунок отримала від співака суддя Катерина Кухар: цього разу це було не серце, а наручники з хутром.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Мене виховували справжнім чоловіком": Melovin розказав, коли вперше усвідомив свою орієнтацію
powered by lun.ua