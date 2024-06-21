"Вона не знала, хто я": Фіма Константиновський розповів про знайомство з дівчиною та на якому етапі їхні стосунки

Фіма Костантиновський розказав про знайомство і стосунки зі своєю дівчиною

Ведучий і гуморист, зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський вперше після розлучення розкрив подробиці стосунків з новою дівчиною.

В інтерв'ю "Наодинці" шоумен розповів, чи живе разом із коханою та як познайомився з нею.

"Ми познайомилися з Лізою в Tinder і понад рік разом. Майже одразу з'їхалися. Це дуже класна людина, з якою дуже комфортно. Дуже її люблю. Це моя людина і я дуже вдячний, що ми зустрілися. Я не думав, що я буду таким романтичним ще колись в житті взагалі", - зазначив він.

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Гуморист зізнався, що Ліза підкорила його серце цілеспрямованістю та баченням свого майбутнього.

"Мене зацікавило в ній те, що вона знає, чого хоче від життя – вона грумер. Є хобі – спорт, яким вона займається професійно. Вона не знала, хто я. Колись я їй написав, що на репетиції "Ліги сміху". А вона каже: "Ок". Вона не дивилася нічого з того, що я вів. Не дивилася українське телебачення. Це набагато краще. Вважаю, коли це фанатка, то неможливо побудувати стосунки таким чином", - пояснив Константиновський.

Нагадаємо, як раніше розказував Константиновський, з дружиною він розлучився восени 2021 року.