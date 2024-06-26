Сердючка не виступатиме на ATLAS 2024: в чому причина

Шанувальники артистки Вєрки Сердючки, які сподівалися побачити її перформанс на цьогорічному ATLAS, отримали невтішну новину. SERDUCHKA & BAND не братимуть участь у музфестивалі, який відбудеться в липні.

Причину представники зірки пояснили на її офіційній сторінці в Instagram.

"Друзі! На жаль, ми маємо повідомити про відміну виступу VERKA SERDUCHKA & BAND на ATLAS UNITED 2024", - говориться в дописі.

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Верки Сердючки (та її мами), на жаль, не буде на цьогорічному ATLAS Фото з Instagram Сердючки

"Андрій Данилко, відомий високою якістю своїх живих виступів, не встигає підготувати заплановану ексклюзивну програму ATLAS SPECIAL на належному рівні в такий стислий термін та в ускладнених обставинах (відсутність ключових музикантів, блекаути). Ми просимо вибачення перед фанами фестивалю, які очікували на наш виступ. Віримо, що зустрінемось на ATLAS наступного разу!", - повідомили менеджери Сердючки.

Нагадаємо, ATLAS 2024, метою якого є збір щонайменше 100 мільйонів гривень для підтримки сил оборони, відбудеться з 12 по 14 липня на території Blockbuster Mall. В ньому візьмуть участь "Жадан і Собаки", "Бумбокс", "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Артем Пивоваров, OTOY, Володимир Дантес, "КУРГАН & AGREGAT", "Друга ріка", LATEXFAUNA, MELOVIN та інші відомі колективи та виконавці.