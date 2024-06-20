Культові пісні в унікальному форматі: вокалістка гурту Within Temptation виступить на ATLAS 2024 в Києві

Лідерка нідерландського метал-гурту виступить на українському фесті

Лідерка нідерландського метал-гурту Шарон ден Адель виконає хіти колективу Within Temptation у супроводі GOSORCHESTRA та хору на ATLAS UNITED 2024.

Програма складатиметься із нових аранжувань, створених українською композиторкою Марією Яремак спеціально для фестивалю.

Це буде перший виступ закордонного артиста такого рівня в Україні від початку повномасштабного вторгнення.

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За словами Шарон, музика важлива завжди, але під час війни ще більше. Вона об’єднує, надихає і надає сил. Тому прихильникам у Києві вона обіцяє особливе шоу.

Від самого початку повномасштабного вторгнення гурт активно підтримує Україну і навіть присвятив їй свій останній альбом. На початку року Шерон приїжджала до української столиці, щоб зняти кліп на пісню гурту A Fool's Parade, записану з українським музикантом Alex Yarmak фото пресслужби

"Україна - прекрасна, а її народ неймовірно стійкий та сповнений енергії в цій надскладній ситуації. Це джерело натхнення для нас і для багатьох у всьому світі. Просто знайте, що ви не самі, вас підтримує дуже багато людей. Слава Україні!", - підтримала українців Шарон.

Окрім цього, разом зі співачкою на сцену вийде українська композиторка Марія Яремак, яка працювала над аранжуванням цієї незвичайної програми, щоб доповнити незабутній вокал солістки акомпанементом на клавішних.

Марія Яремак - українська композиторка, піаністка, аранжувальниця, нотна редакторка

"Колись я дуже захоплювалася легендарним лайв-альбомом Within Temptation - Black Symphony. Проте, навіть не могла і подумати, що одного разу в Україні ми не тільки спробуємо відтворити схожий формат, але що і я стану частиною цього процесу. Ми вирішили з Within Temptation додати деякі українські елементи в один з номерів. Тому на початку виступу ви зможете почути етнічні мелодії, заховані в оркестрове полотно. Навіть слухаючи це зараз, я вкриваюсь мурахами", - коментує майбутній виступ Марія Яремак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто виступатиме на ATLAS UNITED 2024 та де можна придбати квитки.