"Я свободнее вас, рабов": Єфроcиніна емоційно відреагувала на заочне ув'язнення у росії

На сторінці в Instagram Маша звернулася до російських колег і наголосила, що росія - це "задзеркалля і темрява".

"Задумалась я ось про що: чи знайдуться ще люди, в яких язик ворухнеться назвати нас "братськими народами"? Бо це ж вже не просто різні країни - це паралельні реальності!

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Адже саме, боючись таких шизофренічно брєдових вироків, жодна медійна та звичайна людина в росіі не дістає з дупи свого язика вже півтора роки!", - наголосила Маша.

"Залякування (чи я вже почала вірити в чіпування) змушує артистів, які були раніше при глузді, давати концерти на просочених українською кровʼю Маріупольских руїнах.

росія - це задзеркалля, це темрява, а не країна. Це вигнанець, який підтримує кисень під ковпаком режиму, клєпаючи такі вироки всім, хто каже правду!", - прокоментувала Єфросиніна.

"Мне начхать на все эти приговоры! Знаете почему? Потому что я свободна: в своих действиях, в своих высказываниях, в своих решениях! В своей стране! А вы нет!

Я не зарабатываю ни копейки ни за один свой пост с позицией, прикиньте, так бывает! Я не могу вылететь из Киева на самолете уже полтора года, а вы свободно передвигаетесь по миру (пока еще)", - звернулася Маша зрозумілою для окупантів мовою.

"Я живу в стране, которую террор вашего диктатора ведет в экономическую и ментальную пропасть! Но я свободнее вас, рабов! И вашей всей плешивой власти! Она уйдет рано или поздно! Она оставит вас в руинах собственного позора перед всем миром.

Мы нашу страну восстановим, потому что люди, у которых есть смысл, имеют силу! А вот как будете жить вы? Да и живете ли вы уже?", - запитала телеведуча.

Нагадаємо, в січні цього року росфінмоніторинг вніс Єфросиніну до списку терористів та екстремістів.

А у травні Басманний районний суд Москви заочно заарештував Машу у справі про воєнні "фейки".

Пізніше телеведуча прокоментувала, що може лише "порадіти" таким новинам.











