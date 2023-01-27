"Дякую за вітання": Єфросиніну в росії записали у терористки
Телеведуча Марія Єфросиніна приймає вітання з новим статусом. Росфінмоніторинг вніс її до списку терористів та екстремістів.
Реєстр опубліковано на сайті відомства, пишуть росЗМІ.
Список знаходиться в розділі "Перелік організацій та фізичних осіб, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму".
"Фізичні особи: Єфросиніна Марія Олександрівна, 25.05.1979 року народження, місто Керч Кримської області Української РСР", - зазначено у документі.
"Дякую за вітання. Їх більше, ніж у День народження", - пожартувала Маша в Instagram.
Також картка Єфросініної занесена до бази розшуку МВС росії.
Нагадаємо, ще в квітні понад 30 українцям заборонили в'їзд до росії на 50 років.
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