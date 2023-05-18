Московський суд заочно арештував Єфросиніну

Басманний районний суд Москви заочно заарештував телеведучу Машу Єфросиніну у справі про воєнні "фейки".

Про це повідомила Медиазона.

Згідно з текстом ухвали на сайті московських судів, кримінальну справу проти Єфросініної порушили 7 квітня минулого року. Приводом для неї стали пости Маші в Instagram.

Вже у січні цього року телеведучу записали у терористки, а в березні російське МВС оголосило її у розшук.

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До речі, влітку минулого року так само був заочно заарештований блогер Дмитро Гордон.

Крім того, російську фудблогерку Ніку Белоцерковську заочно засудили до 9 років колонії.

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