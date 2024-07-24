"Була впевнена, що почуття просто пішли": Гресь про те, як вони з Федорівим подолали кризу у шлюбі під час війни

Засновниця креативної агенції GresTodorchuk та координаторка платформи UNITED24 Ярослава Гресь рідко публічно обговорює особисте життя. Проте, коли таке трапляється, то вона дозволяє собі бути максимально відвертою.

Зокрема, про кризу у шлюбі з Андрієм Федорівим, який працює у сфері маркетингу, виховання дітей та зміни в житті під час війни вона розказала в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

Свою любов до роботи Ярослава не приховує. За нею давно закріпилася статус трудоголіка і навіть вагітність не змусила її взяти тайм-аут.

Ярослава Гресь відверто розповіла про особисте життя фото з instagram Ярослави Гресь

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Народивши первістка, донечку Катерину, вона майже відразу стала працювати. А через півроку після пологів дізналася невтішну новину про здоров’я дитини.

"Нас прийняли, поклали Катю, щось там дивляться. Вона сміється. Вона взагалі така життєрадісна дитина… Мені сказали: "сядьте там на стілець і чекайте. У вас питання життя і смерті". Я взагалі не зрозуміла, що відбувається. У Каті була вада серця. ЇЇ прооперували. Я ніколи не забуду цей день. Бо я потім поїхала на роботу. Я була з нею. Тримала її на руках. Їй не можна було пити, їсти. Їй шість місяців. Як ти це їй поясниш?

І цей момент, коли її підходять, забирають і ті двері закриваються. Я сіла на лавці, почала плакати і до мене вийшов лікар, який сказав, що вона відчуває мою енергію і мені треба зібратися. Вірити, що все було гаразд. І після цього я поїхала на роботу. І от коли я зайшла, моя команда взагалі не знала, що мені сказати. Що ти можеш сказати матері, в якої шість місяців дитина, і її оперують на серці… Я була потім з нею ще тиждень в тій лікарні. Кожної ночі вона в мене на руках була. І вона пізно стала сидіти, бо її не можна було за ручки підіймати, як інших дітей. Ми кожний рік ходимо на огляд. Внутрішньо я вмираю і знову народжуюсь, ось в цей момент, доки її перевіряють, бо може бути всяке. Це на все життя", – сказала Ярослава.

Ярослава із донькою Катею фото з Instagram Ярослави Гресь

"Водночас я собі сказала, що буду ставитися до неї як до здорової дитини, яка не буде відчувати себе ані жертвою, ані хворою. І це не буде псувати їй життя", – пригадала вона.

Зі своїм чинним благовірним, власником маркетинг-експертом Андрієм Федорівим Гресь виховує чотирьох дітей: спільного сина Луку, двох донечок від попереднього шлюбу Андрія: Ярину та Іванку і доньку Катерину від її першого шлюбу.

Після початку повномасштабної війни, у родині Ярослави та Андрія відбулися чималі зміни. Робота, зокрема, і з UNITED24, співпрацю з якими Гресь завершує 1-го серпня, вимагала від них постійної уваги. І це позначилося на стосунках подружжя.

"У нас була криза. Це був надзвичайно важкий період, коли я зрозуміла, що ми живемо два паралельні життя. Через те, що я була постійно сама у відрядженнях, усіх цих поїздках, світанках та заходах сонця. І ця самотність стала моєю головною супутницею. Я стала самотньою у колі своєї родини, Коли ти нічим не ділишся, так мало проводиш з ними часу, що не вистачає його на почуття", – сказал Гресь.

Професор Єльського університету, історик Тімоті Снайдер, який є одним з амсбасадорів Unite24 фото з Instagram

"Перші питання, які ти обговорюєш, це – побутові задачі: "От, а у Луки протерлися джинси. Йому треба нові джинси. От, а Катя хоче підстригтися. А тут те, а тут те". Ви поговорили, а потім ти зібрала валізу, і тебе немає. Такі моменти, думаю, зараз у багатьох людей. Ти перестаєш питати, що ти відчуваєш. А ти хоча б про щось мрієш? Ясно, що ми всі тільки про одне, щоб закінчилася війна. І закінчилася на користь України.

І от у грудні я зрозуміла, що самотня. Я написала цей пост "Бастіон самотності" і він дуже розійшовся. Я зрозуміла, наскільки це резонувало людям. Коли ти нічим не ділишся, ніякими своїми почуттями, бо це дріб’язково. Яка різниця, що ти зараз почуваєш, якщо гинуть найкращі люди. Хтось сьогодні залишиться без тата. Сьогодні прямо. А тебе, бач, самотність роз’їдає", – сказала вона.

"І це призвело до серйозної кризи у стосунках. Це призвело до того моменту, коли, якщо вже ми живемо ці паралельні життя, то треба було визнати. Нема "нас". Є я і ти (чоловік - ред.). І ми залишаємося партнерами, хорошими батьками своїм дітям, ми точно хороші друзі. Класні один для одного і можемо вирішивати багато завдань один для одного. Але ми більше не "ми", – зізналася Ярослава.

Ярослава та Андрій працюють у сфері маркетингу та піару фото з Instagram Ярослави Гресь

"Треба належне віддати моєму чоловіку, який сказав, що це повна хєрня. Він сказав: "я теж самотній. Дуже самотній. І мені дуже не вистачає тебе. Але я не готовий сказати, що це кінець". Бо в нас довкола розлучилась велика кількість друзів та знайомих.

Це якийсь масштабний навал розлучень. І Андрій сказав: "Ні, ми маємо за це поборотися. Хоча б через те, що у нас дуже класна родина. І я люблю тебе. Може я цього недостатньо говорив". І я дійсно думала він мене не любить. Була впевнена, що почуття просто пішли. Ми якось, мабуть, як і багато людей, ми заклякли. І втратили будь-яку чутливість", – розповіла Гресь.

"Всі пішли робити свою роботу. Це ж відповідальність така. Ти її несеш, несеш, несеш. А потім відклав на хвилинку, а сил на стосунки немає… У нас нещодавно була з Іванкою розмова. Їй 12 років і наскільки дитина відчула. Вона сказала: "Мам, у нас в родині прийнято ділитися своїми досягненнями. Але у нас в родині взагалі не прийнято ділитися своїми поразками. Бо ви свої приховуєте. А ще у нас в родині не прийнято говорити, що я відчуваю. А я відчуваю сум, мама".

І я просто присіла. Це була одна з найважливіших розмов у моєму житті. Адже 12-річна дитина чітко окреслила проблему, яка є. І ми дійсно ненавченні. У нас, ну, в моїй родині не прийнято було. Андрія виховував дідусь. Він казав йому: "Я можу все тобі розповісти, весь світ перед тобою відкрити. Але не питай мене, як будувати стосунки. Я не відстрелюю". І от ми з таким досвідом зустрілися", – зізналася Ярослава.

фото з instagram Ярослави Гресь

"У Андрія така захисна реакція, коли я щось все ж намагалася сказати, він казав: "Це все у тебе в голові. У нас все гаразд." І саме це дало відчуття, що він мене не любить. Бо якщо це все в моїй голові, а в нього все гаразд, то йому просто байдуже. Але то була лише його захисна реакція, бо він не хотів йти на ту територію, де треба було проводити багато розмов болісних. Але вони відбулись. Відбулось багато болісних розмов, і я дуже вдячна своєму чоловіку, за всю цю величезну підтримку. Він єдиний, хто бачив мене знищеною, нікчемною, хворою і прийняв мене", – сказала Гресь.

Про вирішення проблем у стосунках Ярослава говорить, не приховючи.

"Перша – це визнання… Ви живете просто паралельними життями. Мене часто немає. А коли ти змінюєш часові пояси, то ця різниця в часі, ти банально можеш не подзвонити і не написати в цей день. І Андрій багато теж їздить… Ні, ми не стали чужими. Ми ніколи не були чужими людьми. Але кохання – бажання взяти за руку, торкнутися, постояти в обіймах, це зовсім інше. І ми пішли у терапію", – розповіла вона.

"І я вперше провела стільки часу, працюючи з психотерапевтом кожного дня. Мені було б соромно про це сказати ще кілька років тому. Як людина сильна, я дуже погано приймаю слабкість, я не люблю слабкість, а коли я розмазую шмарклі, і не в стані щось створити, мені складно себе такою показувати. Але розумію, що зараз нас дивиться велика кількість людей, які не наважуються собі зізнатися, що нам просто потрібна допомога. Що вони не можуть самі це вигребти.

"Я фахівець із комунікації, і я заплуталась у комунікації. Я не можу знайти правильні слова, щоб висловити свої почуття до свого чоловіка, щоб він не образився. Щоб не почав виламувати двері. Чи я не почала кидатися вазами. І я звернулася до психотерапевта, Андрій проходив окремо терапію. Ми один раз сходили на парну терапію. Але це погано закінчилося. Ми нарізно пройшли шлях, крок за кроком, дуже повільно, іноді один крок вперед, десять назад і ми вийшли на те, що стало першопричиною. Що ось наші почуття, ми разом дев'ять років, почуття змінилося. Бо у нас було шалене кохання, коли ти просто бачиш людину, а всі інші – вони просто втратили стать. У нас четверо дітей, є виклики, наше життя змінила війна, але ми все ще "ми"". – сказала вона.

фото з instagram

Про початок стосунків із Андрієм, який є її третім чоловіком, Ярослава згадує з особливою посмішкою.

"Ми познайомилися у 2015-му. Я була вдруге заміжня… На момент, коли ми познайомилися, Андрій був зіркою маркетингу. Маркетолог номер один в Україні… Я ніколи в житті його не бачила… А коли ми познайомилися, він мені жахливо не сподобався.

В якийсь момент я сказала: "Він ще гірший, ніж я думала"... Потім він мене запросив на робочу зустріч. Ми сиділи говорили і я зрозуміла, що напроти мене сидить найрідніша людина в житті. Я абсолютно не можу це контролювати… Ми говорили 4 години. І тоді ми почали спілкуватися. Загалом через 9 днів після знайомства я прийшла до чоловіка і сказала: "Я зустріла людину, з якою у мене нічого немає. Навіть поцілунка. Нічого. Але я відчуваю, що щось може бути і це буде нечесно щодо тебе". Він запитав: "Це Федорів?"... Ясно, що розлучення не проходить легко. Але ми зберігли теплі стосунки…", – відверто зізналася Ярослава.

Родина Андрія та Ярослави фото з instagram Ярослави Гресь

"Я стрибнула в історію "імені Андрія Федоріва" з головою. Я сильно плакала від того, як я його люблю. Ми познайомилися, через дев'ять днів я пішла від чоловіка, через два місяці я була розлучена. Андрій зробив мені пропозицію. Я познайомилася із його дітьми, ми відпочили з ними за два місяці в Греції, вони називали мене мамою. Я сильно любила цього чоловіка і мені було боляче, що ця родина пережила трагедію (Андрій Федорів втратив першу дружину та матір двох його дітей Дарину Жолдак - ред.). І мені хотілося дати їм всю свою любов, все що я маю. Це був єдиний проміжок, коли я не працювала, я на півроку кинула роботу.

Я хотіла тільки бути з ним і будувати нашу родину. Ми швидко з'їхалися, винайняли квартиру. Я думаю, ми припустилися кількох помилок, які не помічали через любов. Ми не працювали з психологами, щоб нам пояснили, як нам дітей між собою поєднати. У дівчат не було мами, і тут з'являюсь я. А у Каті була мама, і тепер вона чомусь мама трьох людей. А потім я одразу завагітніла і народився Лука", – із посмішкою підсумувала вона.

Нагадаємо, ближче познайомитися з Ярославою Гресь ви зможете на стендап-івенті TabloID, що відбудеться вже у середині серпня.