Магучіх у романтичній сукні і з букетом закарбувала на плівку паризькі спогади

Ярослава Магучіх виграла "золото" Парижа-2024 в стрибках у висоту

Спортсменка Ярослава Магучіх, яка встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі, замилувала знімками звідти.

На паризьких фото 22-річна легкоатлетка попозувала у сукні в цяточку та з букетом квітів.

"Моя пригода не закінчується в Парижі, але ці фотографії додають гарних спогадів про нього. Попереду ще 3 старти на етапах Діамантової ліги. Кажуть, неможливо виграти всі нагороди, але чому б не поборотися за Діамантовий трофей?", - кинула сама собі виклик Ярослава.

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До речі, це перша зйомка спортсменки на плівку

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Нагадаємо, раніше ТаблоID розповів цікаві факти про наших перших переможців на Олімпіаді, куди потрапила і легкоатлетка Магучіх.