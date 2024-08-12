Магучіх у романтичній сукні і з букетом закарбувала на плівку паризькі спогади
Спортсменка Ярослава Магучіх, яка встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі, замилувала знімками звідти.
На паризьких фото 22-річна легкоатлетка попозувала у сукні в цяточку та з букетом квітів.
"Моя пригода не закінчується в Парижі, але ці фотографії додають гарних спогадів про нього. Попереду ще 3 старти на етапах Діамантової ліги. Кажуть, неможливо виграти всі нагороди, але чому б не поборотися за Діамантовий трофей?", - кинула сама собі виклик Ярослава.
Нагадаємо, раніше ТаблоID розповів цікаві факти про наших перших переможців на Олімпіаді, куди потрапила і легкоатлетка Магучіх.
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