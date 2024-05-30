"Тобі 1 рік": принцеса Євгенія в день народження меншого сина зізналася, що в ньому любить. Милі фото

Принцеса Євгенія Йоркська привітала з першим роком життя молодшого сина Ернеста.

На сторінці в Instagram від імені всієї родини мама присвятила хлопцю теплі слова і запостила його милі фото.

"Рік з тобою, мій дорогий Ернесте. З Днем Народження! Ми всі дуже любимо тебе, особливо твою чудову усмішку, яку ти даруєш світу... Але ти завжди зберігаєш особливу (усмішку - ред.) для мами", - написала принцеса Йоркська.

Поки батьки здебільшого показують хлопця зі спини

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Нагадаємо, донька скандального принца Ендрю та герцогині Йоркської Сари Фергюсон, принцеса Євгенія вийшла заміж у 2018 році за бізнесмена Джека Бруксбенка. Родина також виховує старшого сина, 3-річного Огаста.