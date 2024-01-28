Стало відомо, яка країна візьме участь у Євробаченні 2024 вперше за 31 рік

Національний відбір на Євробачення 2024 провела країна, яка не брала участь у пісенному конкурсі протягом 31 року. Йдеться про Люксембург.

Про це повідомляється на офіційному сайті Євробачення.

Нацвідбір провели 27 січня. За шанс брати участь у пісенному конкурсі змагалося 8 фіналістів.

Проте перемогу отримала 23-річна співачка TALI з піснею Fighter.

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23-річна співачка випустила свій перший сингл у 16 років Фото Instagram TALI

До слова, Люксембург був однією з країн, які брали участь у першому Євробаченні у 1956 році та перемагала у конкурсі п'ять разів, проте припинила участь після низки невдалих виступів у 80-х та на початку 90-х.

Востаннє учасник від Люксембургу виступав на сцені Євробачення у 1993 році. Тоді гурт Modern Times зайняв 20 місце з 25 можливих.

Нагадаємо, український Національний відбір на Євробачення 2024 пройде 3 лютого. За шанс представляти нашу країну на сцені пісенного конкурсу змагатимуться 11 фіналістів. Серед них alyona alyona & Jerry Heil та MÉLOVIN.

Як відомо, судити Національний відбір будуть Джамала, Сергій Танчинець та Андрій Данилко.

Також ми писали, що Румунія відмовилася від участі у Євробаченні цього року через брак коштів у бюджеті.