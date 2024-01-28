Стало відомо, яка країна візьме участь у Євробаченні 2024 вперше за 31 рік
Національний відбір на Євробачення 2024 провела країна, яка не брала участь у пісенному конкурсі протягом 31 року. Йдеться про Люксембург.
Про це повідомляється на офіційному сайті Євробачення.
Нацвідбір провели 27 січня. За шанс брати участь у пісенному конкурсі змагалося 8 фіналістів.
Проте перемогу отримала 23-річна співачка TALI з піснею Fighter.
До слова, Люксембург був однією з країн, які брали участь у першому Євробаченні у 1956 році та перемагала у конкурсі п'ять разів, проте припинила участь після низки невдалих виступів у 80-х та на початку 90-х.
Востаннє учасник від Люксембургу виступав на сцені Євробачення у 1993 році. Тоді гурт Modern Times зайняв 20 місце з 25 можливих.
Нагадаємо, український Національний відбір на Євробачення 2024 пройде 3 лютого. За шанс представляти нашу країну на сцені пісенного конкурсу змагатимуться 11 фіналістів. Серед них alyona alyona & Jerry Heil та MÉLOVIN.
Як відомо, судити Національний відбір будуть Джамала, Сергій Танчинець та Андрій Данилко.
Також ми писали, що Румунія відмовилася від участі у Євробаченні цього року через брак коштів у бюджеті.