Євробачення 2025: стало відомо ім'я десятого фіналіста Нацвідбору

17-го січня оголосили ім'я десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2025 після завершення голосування у "Дії".

Результати оприлюднили на сайті "Суспільне. Євробачення".

Найбільшу кількість голосів (79 699 (30,40%)) набрала співачка FIЇNKA.

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Нагадаємо, почути пісні 10 учасників буде можливо 23-го січня на YouTube-каналі "Євробачення Україна". До речі, у цей день відбудеться жеребкування учасників фіналу.

Членами журі Національного відбору 2025 стали: Джамала, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

Як відомо, 69-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу, 17 травня, а півфінали — 13 та 15 травня 2025 року.