Євробачення 2025: оголосили імена дев'яти фіналістів Нацвідбору
Стали відомі імена 9 фіналістів Національного відбору на Євробачення 2025.
Список оприлюднило Суспільне мовлення в Instgaram.
Отже до фіналу потрапили KHAYAT, ZIFERBLAT, Абіє, Влад Шериф, Маша Кондратенко, ДК Енергетик, MOLODI, KRYLATA та Future Culture.
У січні відбудеться онлайн-голосування в застосунку Дія, яке визначить десятого учасника фіналу.
Повний список фіналістів буде оприлюднено до 17 січня 2025 року. Фінал Нацвідбору 2025 відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.
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