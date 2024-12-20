Євробачення 2025: оголосили імена дев'яти фіналістів Нацвідбору

Стали відомі імена 9 фіналістів Національного відбору на Євробачення 2025.

Список оприлюднило Суспільне мовлення в Instgaram.

Отже до фіналу потрапили KHAYAT, ZIFERBLAT, Абіє, Влад Шериф, Маша Кондратенко, ДК Енергетик, MOLODI, KRYLATA та Future Culture.

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У січні відбудеться онлайн-голосування в застосунку Дія, яке визначить десятого учасника фіналу.

Повний список фіналістів буде оприлюднено до 17 січня 2025 року. Фінал Нацвідбору 2025 відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.