Кароль з учасниками лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2025 заспівали різдвяну колядку. Відео

скрін з відео

Співачка Тіна Кароль та учасники лонглиста Нацвідбору на Євробачення 2025 з нагоди Різдва виконали колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Відео оприлюднили на офіційній сторінці Євробачення в Instagram.

Кароль, як відомо, продюсерка цьогорічного Нацвідбору. Також вже відомо, кого українці обрали членами журі

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Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Кароль - нова музична продюсерка Національного відбору на "Євробачення"-2025.

У грудні оголосили імена 9 фіналістів Національного відбору пісенного конкурсу. А повний список фіналістів буде оприлюднено до 17 січня 2025 року.