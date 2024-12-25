Кароль з учасниками лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2025 заспівали різдвяну колядку. Відео

Марія Мельник 25 грудня, 14:30
Кароль у денімі заспівала Щедрівку
скрін з відео

Співачка Тіна Кароль та учасники лонглиста Нацвідбору на Євробачення 2025 з нагоди Різдва виконали колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Відео оприлюднили на офіційній сторінці Євробачення в Instagram.

Кароль заспівала Щедрівку

Кароль, як відомо, продюсерка цьогорічного Нацвідбору. Також вже відомо, кого українці обрали членами журі


Конкурсанти красиво привітали українців із Різдвом

Конкурсанти красиво привітали українців із Різдвом

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Кароль - нова музична продюсерка Національного відбору на "Євробачення"-2025.

У грудні оголосили імена 9 фіналістів Національного відбору пісенного конкурсу. А повний список фіналістів буде оприлюднено до 17 січня 2025 року.

Читайте також:

"Нами рухала пристрасть": TVORCHI про започаткування гурту, досвід Євробачення, новий альбом та дружбу поза сценою

Стало відомо, скільки Україні може коштувати Нацвідбір на Євробачення 2025

Євробачення 2025: оголосили імена дев'яти фіналістів Нацвідбору

Євробачення Тіна Кароль
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів