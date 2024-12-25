Кароль з учасниками лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2025 заспівали різдвяну колядку. Відео
Співачка Тіна Кароль та учасники лонглиста Нацвідбору на Євробачення 2025 з нагоди Різдва виконали колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".
Відео оприлюднили на офіційній сторінці Євробачення в Instagram.
Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Кароль - нова музична продюсерка Національного відбору на "Євробачення"-2025.
У грудні оголосили імена 9 фіналістів Національного відбору пісенного конкурсу. А повний список фіналістів буде оприлюднено до 17 січня 2025 року.
Приєднуйтесь до дискусії