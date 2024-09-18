"Ми народились": 21-річна блогерка Верба вперше стала мамою
21-річна блогерка Юлія Верба (Вербинець) стала мамою. У дівчини та її нареченого Костянтина народилася донька.
Радісну звістку новоспечена матуся повідомила у своєму Telegram-каналі. Вона також розповіла, що первісток з’явився на світ шляхом кесаревого розтину.
"Ми народились", – написала Юля.
Як відомо, із батьком дитини, хлопцем на ім’я Костянтин Золотухін Верба заручилися у жовтні 2023-го. На той момент, вона приховувала його особистість та не показувала обличчя. Проте підписників дівчини це не зупинило, і невдовзі в мережі розкрили його ім’я.
Нагадаємо, у червні Юля особисто розповіла про кримінальне минуле свого обранця.
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