"Ми народились": 21-річна блогерка Верба вперше стала мамою

21-річна блогерка Юлія Верба (Вербинець) стала мамою. У дівчини та її нареченого Костянтина народилася донька.

Радісну звістку новоспечена матуся повідомила у своєму Telegram-каналі. Вона також розповіла, що первісток з’явився на світ шляхом кесаревого розтину.

"Ми народились", – написала Юля.

Блогерка повідомила радісну звістку підписникам скрін з Telegram

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Костянтин був поруч із Юлею фото з Telegram Юлії Верби

Як відомо, із батьком дитини, хлопцем на ім’я Костянтин Золотухін Верба заручилися у жовтні 2023-го. На той момент, вона приховувала його особистість та не показувала обличчя. Проте підписників дівчини це не зупинило, і невдовзі в мережі розкрили його ім’я.

Нагадаємо, у червні Юля особисто розповіла про кримінальне минуле свого обранця.