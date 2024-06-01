21-річна блогерка Верба оголосила про вагітність. Фото
21-річна блогерка Юля Верба (справжнє прізвище Вербинець) оголосила, що чекає на первістка, та опублікувала ніжні фото зі своїм нареченим Костянтином.
Світлинами і радісною звісткою вона поділилася в Instagram.
"Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не хочемо мовчати", - написала вона.
Нагадаємо, про свої заручини Юля Верба повідомила восени минулого року, тоді вона приховувала особистість свого коханого.
Також блогерка не приховує, що у місяць заробляє дуже багато на рекламі, а найдорожчою покупкою назвала квартиру.
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