21-річна блогерка Верба оголосила про вагітність. Фото

Фото з Instagram Юлі Верби

21-річна блогерка Юля Верба (справжнє прізвище Вербинець) оголосила, що чекає на первістка, та опублікувала ніжні фото зі своїм нареченим Костянтином.

Світлинами і радісною звісткою вона поділилася в Instagram.

"Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не хочемо мовчати", - написала вона.

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Фото з Instagram Юлі Верби

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Фото Instagram Юлі Верби

Нагадаємо, про свої заручини Юля Верба повідомила восени минулого року, тоді вона приховувала особистість свого коханого.

Також блогерка не приховує, що у місяць заробляє дуже багато на рекламі, а найдорожчою покупкою назвала квартиру.