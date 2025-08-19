"Моя душа": шоумен Ткач привітав дружину з днем народження, а вона похвалилася квітами від нього

Дружина шоумена Юрія Ткача, Вікторія 19-го серпня святкує свій день народження. Чоловік привітав кохану іменинницю величезним кошиком квітів ніжних відтінків: півоній, гортензій, троянд тощо.

"З днем народження, моя душа ))) Люблю тебе без меж", - заявив він у Insta-сторіс.

Юрій догодив коханій із квітами

Сама Вікторія в святковий день теж зізналася собі в любові. Вона чуттєве опублікувала відео, для якого постала перед камерою в романтичній сукні з воланами.

"Все починається з любові до себе! Всесвіт цілий в тобі... Небо, зірки, сонце, планети... Всe в орбіті твоїй! Все довкола відображення тебе... За себе, себе і люби... HB to me...", - написала жінка.

Нагадаємо, в Ткачів, які одружені вже 11 років, є спільна донька, 10-річна Єлизавета. Юрій свого часу розказував, на якому "киті" тримаються їхні з Вікторією стосунки.