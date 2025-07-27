Юрій Ткач показався з дружиною та 10-річною дочкою на ніжних фото

Юлія Леськова - 27 липня, 15:26
Юрій Ткач попозував з дружиною та донькою на тлі моря
Фото з Instagram Юрія Ткача

Комедійний актор Юрій Ткач замилував фото зі своєю донечкою та дружиною Вікторією на набережній коло моря. 

На кадрах Юрій ніжно цілує та обіймає дружину, а їхня 10-річна донечка Єлизавета показує язика в камеру. 

Юрій Ткач цілує свою дружину

Актор потішив фанів романтичними фото з дружиною


Юрій Ткач наробив фото з дружиною
Фото з Instagram Юрія Ткача
Юрій Ткач попозував коло дружини

Юрій замилував ніжністю, з якою позував коло коханої

Донька Юрія Ткача на фото

Коментатори зазначили, що Ліза неабияк схожа на свого татка

У своїх сторіс Вікторія поділилася світлиною з гендерпаті. Ймовірно, родина Ткачів була на івенті в якості гостей, але і підозр, що дружина шоумена знову при надії, фото не могло не викликати...

У своїх сторіс Вікторія поділилася світлиною з гендерпаті. Ймовірно, родина Ткачів була на івенті в якості гостей, але і підозр, що дружина шоумена знову при надії, фото не могло не викликати...

Нагадаємо, навесні цього року дружина Юрія Ткача показалася на відпочинку за кордоном та похвалилася схудненням у купальнику. 

До речі, Юрій також худне. Якось він розповідав, завдяки чому йому вдається скидати зайві кіло

Читайте також:

Шоумен Ткач розказав про доньку-жартівницю та на чому тримаються їхні з дружиною стосунки

"До забороненого не дуже тягне": Юрій Ткач розповів, як схуд на 9 кіло

"У нас аб'юзивні відносини": комік Ткач зізнався, що недолюблює спорт, і дав поради, як схуднути до літа

Юрій Ткач
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів