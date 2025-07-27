Юрій Ткач показався з дружиною та 10-річною дочкою на ніжних фото
Комедійний актор Юрій Ткач замилував фото зі своєю донечкою та дружиною Вікторією на набережній коло моря.
На кадрах Юрій ніжно цілує та обіймає дружину, а їхня 10-річна донечка Єлизавета показує язика в камеру.
Нагадаємо, навесні цього року дружина Юрія Ткача показалася на відпочинку за кордоном та похвалилася схудненням у купальнику.
До речі, Юрій також худне. Якось він розповідав, завдяки чому йому вдається скидати зайві кіло.
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