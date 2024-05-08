"З днем народження, коханий": Каменських ніжно привітала Потапа з 43-річчям і показала фото з фрагментом себе

Марія Мельник 8 травня, 11:00

8-го травня репер і продюсер Потап святкує свій 43-ий день народження.

Його дружина, спічвака Настя Каменських привітала коханого милим фото, зробленим нею ж.

"З днем народження, коханий", - написала Каменських.

На фото POTAP виглядає дуже щасливим, але втомленим
На фото POTAP виглядає дуже щасливим, але втомленим
фото з instagram

І хоча раніше у ЗМІ писали, що Каменських і Потап роз'їхалися, пара продовжує постити спільний контент і вітати одне одного зі святами. 4-го травня, наприклад, продюсер привітав дружину з 37-річчям фото у вишиванці і теплими словами.

Нагадаємо, Потапенко та Каменських, які аж до дня свого весілля тримали інтригу, у травні 2019-го офіційно стали чоловіком і дружиною. Однак вже за півроку після одруження навколо голуб'ят було чимало чуток про розлучення. У квітні Настя прокоментувала чутки про зраду чоловіка та зазначила, що не планує з ним розлучатися.

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