"Це може бути серйозно": ЗМІ взнали подробиці нещасного випадку з принцесою Анною

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Британська принцеса Анна, яка з вечора 23-го червня перебуває в лікарні в Брістолі після нещасного випадку, що стався з нею в її маєтку, може бути травмована серйозніше, ніж це подає офіційний палац.

Так вважає експерт по королівській родині, колишній журналіст ВВС Майкл Коул.

"Той факт, що принцесу залишили у лікарні на ніч, вказує на те, що це не дрібниця... Струс у будь-якому віці - не дрібниця, але в віці 73 років це може бути серйозно", - сказав він у коментарі Metro.

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"Вона дуже міцна, цілеспрямована, значною мірою донька свого батька - я певен, що вона це подолає", - зазначив Кейн.

Очікується, що Анну випишуть із лікарні до кінця тижня Фото Getty Images

Що ж сталося того вечора з Анною, спробувала довідатися газета Daily Mail.

Зазначається, що до принцесиного маєтку Гетскомб-парк спочатку прибув гелікоптер швидкої. Постраждалій надали допомогу на місці, після чого, вже автом, її доправили до шпиталю. Анну супроводжував її другий чоловік, сер Тім Лоуренс.

Повідомляється, що на місці події перебували коні. А характер травм голови у принцеси вказував на те, що її хвицькула копитом або вдарила головою одна тварина або декілька.

73-річна принцеса, як і її покійна мама Єлизавета ІІ, обожнює коней Фото Getty Images

Сама Анна буцімто не в змозі точно пригадати, що з нею сталося.

Нагадаємо, сестра короля Чарльза - одна з найулюбленіших британцями представників королівської сім'ї. Більше, ніж їй, піддані симпатизують хіба що Кейт Міддлтон та принцу Вільяму. Зокрема Анну люблять за працьовитість, скромність та заощадливість.







