"Вік - лише цифра": 63-річний Ван Дамм зазнімкувався топлес і пригадав себе молодим

Фото з Instagram Ван Дамма

Бельгійський кіноактор Жан-Клод Ван Дамм поділився з підписниками свого Instagram мотивуючим фотоколажем. На обох світлинах, які розділяє понад 30 років, зірка бойовиків топлес демонструє свої м'язи.

"27 або 63, робота ніколи не припиняється. Вік - лише цифра, коли ти живеш життям бойових мистецтв", - написав Жан-Клод.

"Дисципліна, зосередженість та серце воїна - продовжуймо творити історію разом. Натисніть двічі, якщо досі лупите сильно!", - додав він.

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У свої 63 Жан-Клод іще цілком здатен надерти дупу будь-якому кінолиходію

Як відомо, інколи Ван Дамм показує в мережі свої воркаути, навіть якщо в нього не все виходить.

Нагадаємо, навесні своє 84-ліття відсвяткував Чак Норріс. Актор запевнив, що почувається він на 48, та довів це драйвовим відео, спричинивши цунамі милих жартів.