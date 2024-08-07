"Вік - лише цифра": 63-річний Ван Дамм зазнімкувався топлес і пригадав себе молодим
Бельгійський кіноактор Жан-Клод Ван Дамм поділився з підписниками свого Instagram мотивуючим фотоколажем. На обох світлинах, які розділяє понад 30 років, зірка бойовиків топлес демонструє свої м'язи.
"27 або 63, робота ніколи не припиняється. Вік - лише цифра, коли ти живеш життям бойових мистецтв", - написав Жан-Клод.
"Дисципліна, зосередженість та серце воїна - продовжуймо творити історію разом. Натисніть двічі, якщо досі лупите сильно!", - додав він.
Як відомо, інколи Ван Дамм показує в мережі свої воркаути, навіть якщо в нього не все виходить.
Нагадаємо, навесні своє 84-ліття відсвяткував Чак Норріс. Актор запевнив, що почувається він на 48, та довів це драйвовим відео, спричинивши цунамі милих жартів.
Через майже пів століття: лікарі встановили ймовірну причину раптової смерті Брюса Лі
У мережі показали, як Ван Дамм "Слава Україні!" вигукував. ВІДЕО
Дольф Лундгрен вперше розповів про багаторічну боротьбу з онкологією
65-річний Дольф Лундгрен на Міконосі побрався з ровесницею своєї доньки
Кому Термінатор, а кому просто дідусь: кумедне фото 77-річного Шварценеггера з онуками