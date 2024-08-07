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"Вік - лише цифра": 63-річний Ван Дамм зазнімкувався топлес і пригадав себе молодим

Марія Ткаченко 7 серпня, 16:20
Жан-Клод Ван Дамм
Фото з Instagram Ван Дамма

Бельгійський кіноактор Жан-Клод Ван Дамм поділився з підписниками свого Instagram мотивуючим фотоколажем. На обох світлинах, які розділяє понад 30 років, зірка бойовиків топлес демонструє свої м'язи.

"27 або 63, робота ніколи не припиняється. Вік - лише цифра, коли ти живеш життям бойових мистецтв", - написав Жан-Клод.

"Дисципліна, зосередженість та серце воїна - продовжуймо творити історію разом. Натисніть двічі, якщо досі лупите сильно!", - додав він.


Актор Ван Дамм

У свої 63 Жан-Клод іще цілком здатен надерти дупу будь-якому кінолиходію

Як відомо, інколи Ван Дамм показує в мережі свої воркаути, навіть якщо в нього не все виходить.

Нагадаємо, навесні своє 84-ліття відсвяткував Чак Норріс. Актор запевнив, що почувається він на 48, та довів це драйвовим відео, спричинивши цунамі милих жартів.

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