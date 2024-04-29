75-річного Депардьє затримали через звинувачення у домаганнях

Французького актора Жерара Депардьє 29-го квітня було затримано в Парижі.

Приводом стали звинувачення в сексуальних домаганнях по відношенню до двох членкинь знімальних команд.

Про це повідомляють Daily Mail та BFM TV.

75-річного Депардьє затримано Фото Getty Images

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"Пана Депардьє було викликано до паризького поліцейського відділку, зараз його затримано", - розповів інформатор, дотичний до слідства.

"Його допитують щодо двох імовірних випадків сексуальних домагань, які мали місце в 2014-му та 2021-му році", - додало джерело.

Як заявляє перша позивачка, кінодекораторка, яку звати Амелі, під час зйомок фільму "Зелені віконниці" в 2021-му році Депардьє затиснув її між своїх стегон, став торкатися її талії, грудей та сідниць і сказав, що має намір засунути свою "велику парасольку" в її вагіну. Як заявила жінка, актор діяв "із феноменальною силою", і вивільнитися з цієї "вовчої пастки" їй вдалося лише з допомогою третьої особи, яка втрутилася.

На вимогу знімальної групи Депардьє вибачився перед Амелі за свою поведінку, але відзначив, що робить це тому, що змушений. Проте продовжив її ображати і називати "шльондрою".

Актора, який має російський паспорт, звинувачують у домаганнях Фото Getty Images

Друга позивачка, ім'я якої не розкривається, працювала продакшн-асистенткою на зйомках стрічки "Чарівник і сіамці" у 2014-му. Вона стверджує, що Жерар неодноразово торкався інтимних частин її тіла та робив непристойні пропозиції.

Усього в харасменті та сексуалізованому насиллі Депардьє звинувачують більше десяти жінок.

У грудні 2023-го року скоїла суїцид одна з них, акторка Еммануель Дебевер. Її смерть пов'язують із виходом скандального документального фільму "Жерар Депардьє: падіння огра", в якому розказується про домагання актора.

Сам Депардьє своєї провини категорично не визнає.

"Я ніколи, ніколи не кривдив жінки", - заявляв він.

"Я - не ґвалтівник і не хижак", - наполягав актор.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Жерар Депардьє, який публічно захоплювався Росією і тамтешнім ватажком Володимиром Путіним, змінив свою думку.