"Жінка-кішка" Вільденштейн пішла з життя у віці 84 років: що відомо

Скандальна світська левиця Джоселін Вільденштейн на прізвисько "Жінка-кішка", відома чималою кількістю пластичних операцій, померла у 84 роки.

Сумну звістку повідомив партнер Вільденштейн, 57-річний Ллойд Кляйн.

Дизайнер розповів, що Джоселін пішла з життя уві сні 31-го грудня.

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Пара, яка була заручена з 2017-го, прилягла разом ненадовго перепочити перед зустріччю Нового року. Однак прокинувшись, Кляйн виявив, що Вільденштейн несподівано і трагічно померла.

На фото Джоселін з партнером Ллойдом ФОТО GETTY IMAGES

"Вона померла уві сні дуже спокійно", — прокоментував він журналу People незабаром після того, як підтвердив смерть Вільденштейн.

"Це дуже сумно. Надзвичайно сумно. Надзвичайно сумно лягати поруч із другою половинкою, яку я знаю 21 рік, очікуючи святкувати Новий рік, і знайти її холодною. Ми провели чудовий вечір, і готувалися до Нового року, вирішивши трохи подрімати, щоб добре виглядати перед тим, як одягатися," — розповів він про години перед її смертю.

Фото з Instagram Джоселін Вільденштейн

На запитання про причину смерті, Ллойд зазначив, що у Джоселін був флебіт — стан, який викликає утворення тромбів, що блокують одну або кілька вен, зазвичай у ногах, згідно з даними клініки Мейо.

"Через її флебіт ноги були дуже сильно набряклі, кровообіг був заблокований, і в мозок не надходив кисень," — пояснив він.

"Ми спали, і коли я прокинувся, сказав: "Джоселін, нам потрібно прокидатися, потрібно одягатися", але вона була холодною і вже мертва. Це дуже сумно. Надзвичайно сумно", - розказав Кляйн.

Як відомо, Вільденштейн категорично відхиляла закиди щодо численних пластичних операцій. У 2023-му у якості доказу, що її зовнішність - від природи, на той час 82-річна зірка доводила це своїми архівними фото.