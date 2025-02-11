Onuka у ніжному образі з косичкою поміркувала про цінність життя в моменті та кліматичні зміни

Солістка Onuka вразила новими фото та відвертим зізнанням про життя під час війни Фото Instagram

Фронтвумен гурту Onuka Ната Жижченко вирішила підняти важливі для неї теми війни та кліматичних змін в Instagram.

У дописі 39-річна зірка розповіла, що війна навчила її жити в моменті, адже ілюзія безпеки у світі розвіялася.

"Якщо раніше здавалося, що Україна — це епіцентр небезпеки, а десь у світі є можливість видихнути, то зараз мені так не здається. Здається, що ілюзія безпеки деінде, розвіялась", — поділилась роздумами артистка.

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Жижченко зробила елеганту фотосесію у стриманих луках, щоб підняти важливу розмову з підписниками

Вона також порушила тему кліматичних змін, зазначивши, що 2024 рік став найтеплішим за останні 100 тисяч років.

"Коли зима тримає плюс десять, я запитую себе: де я взагалі знаходжусь?... Виявляється, офіційно наше літо збільшилось на 40 днів. Уже... Кліматичні зміни, які зараз відбуваються протягом життя однієї людини, раніше займали близько півтори тисячі років. На цьому тлі наші життя, наші новини, наші апдейти, наші політики виглядають таким пилом, що дійсно жити в моменті — це єдине, що залишається…

І купа-купа блискіток у вигляді речей, успішного успіху та інших матеріальних намірів відлітають як мішура та згорають за лічені секунди, де б ти не був. Мені здається, небагатьом у світі дається можливість зрозуміти цю саму цінність, відчути її і радіти їй — самому життю", — додала Ната.

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Під час війни артистка активно займається волонтерством

Жижченко також потішила підписників новими світлинами. На них вона позувала у стриманих образах — білій футболці, класичній сорочці та чорній куртці. Перед камерою вона постала з короткою стрижкою та однією косичкою на голові.

Наприкінці свого посту співачка наголосила на цінності життя та подякувала долі й військовим за кожен новий день, вірячи, що війна обов’язково закінчиться.

Ната хоче, аби її фанати зрозуміли, наскільки цінним є життя

Зазначимо, що повномасштабне вторгнення вплинуло не тільки на особисте життя Нати, але й на її творчість в гурті Onuka. У 2023 вона розповідала, що навряд чи повернеться на велику сцену, оскільки її бачення мистецтва зазнало змін.

Як відомо, співачка разом зі своїм чоловіком, музичним продюсером Євгеном Філатовим виховує двох дітей: 4-річного Сашка та 1-річну Ліну.