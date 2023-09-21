Мова про $290 мільйонів: стало відомо, як Джекман із дружиною розділять спільні статки

Австралійський актор Х'ю Джекман та його дружина Деборра-Лі Фернесс, які нещодавно оголосили, що розлучаються, але "з вдячністю, любов’ю та добротою", налаштовані зробити свій розрив саме таким.

Жодної судової війни за нажите за 27 років добро не буде, хоча процес розподілу обіцяє бути непростим. Адже мова йде не про дріб'язок, а про 290 мільйонів доларів, зокрема про розкішну нерухомість у США та Австралії.

Про це пишуть Daily Mail та US Magazine.

Лише у травні всміхнені Х'ю і Деборра позували разом на Met Gala. Про розлучення тоді ніхто й подумати не міг Фото Getty Images

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"Х'ю та Деб просто дійшли до такої точки, де стали радше як найліпші друзі. Не було ні драми, ні сварок - принаймні, про таке нікому не відомо", - запевнив інсайдер.

"Їхні життя настільки переплелися, що це надзвичайно непростий та болісний процес - розділити все та розібратися, хто що з активів та фінансів отримує", - зазначив він.

Як дав зрозуміти співрозмовник видання, 54-річний Джекман і 67-річна Фернесс збираються чесно розділити все навпіл і зробити це "якомога дружніше".

Першу свою спільну оселю - квартиру на дві спальні у Мельбурні - пара купила наприкінці 1990-х, іще до того, як роль Росомахи стала для Джекмана великим проривом.

Нині ж зірки володіють 3-поверховою квартирою з видом на Гудзон та пентхаусом у Нью-Йорку, квартирою в передмісті Мельбурна коло океану та будинком у Хемптонсі.

Цікаво, що пентхаус - за $21 мільйон - пара придбала лише торік, а ремонт у домі в Хемптонсі досі триває, тож трохи несхоже на те, що розлучення планувалося давно.

Як відомо, суперечок за опіку над дітьми не буде: прийомним синові й доньці Х'ю та Деб уже 23 та 18 років.

Нагадаємо, Джекман не приховував, що вони з дружиною свого часу були спустошені, коли взнали, що виносити дитину їй не вдасться. Та пара пішла шляхом усиновлення й не пошкодувала про це.











