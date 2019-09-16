Еротик-модель посвітила голим задом на скандальному мості Філатова

Еротик-модель Ганна Мінюкова (Асі Мікович) продемонструвала свої голі сідниці на відремонтованому Центральному мості у Дніпрі.

Дівчина виконала своє зобов'язання - знятися "ню" в разі, якщо міст, про який раніше уклали парі президент Володимир Зеленський та мер Дніпра Борис Філатов, таки буде відкрито 14-го вересня.

Модель вийшла без трусів на скандальний міст у Дніпрі

Щоправда, формально Ганна попозувала не гола, а в прозорій туніці. Але й міст, у свою чергу, поки що перебуває "в підвішеному стані".

Як відомо, у липні Зеленський та Філатов уклали парі: якщо міст не відремонтують до 14-го вересня, мер піде у відставку. Філатов продемонстрував оновлений міст уже 7-го вересня.

Під час робочої поїздки до Дніпра 14-го президент його оглянув та оголосив, що до завершення експертизи щодо якості споруди парі триває. Прокуратура ж перевіряє факти можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту.

Оголитися на цьому об'єкті Аня пообіцяла ще в липні

"Думаю так - міст зроблено, терміни (дотримано - ред.), ми по ньому їхали... Але якість мосту ми не можемо зараз підтвердити. Для ухвалення справедливого рішення ... Мер передасть мені особисто матеріали, я звернуся до спеціальної комісії, і хай комісія приїзджає і приймає. Я розберусь ... Дайте мені деякий час на справедливе рішення. ... Парі триває", - цитує Зеленського "Українська правда".

"Контролюю роботи", - писала Асі Мікович у серпні

Мікович у своєму Instagram не лише світить голими принадами, а й серйозно розмірковує про мостобудування, оскільки за освітою є інженером.

За кілька днів до візиту Зеленського дівчина, наприклад, мала, без сумнівів, змістовну розмову про це з Главою офісу президента Андрієм Богданом. І селфі з ним зробила.

Свіжовідкритий міст у Дніпрі викликав в Ганни асоціацію з котом Шредінгера. Кралечка написала, що для неї резонансне парі теж триває.