Сексі-піратка Седокова затягла груди ременями та закликала цінувати себе

Зовсім нещодавно співачка Аня Седокова хвалилася своєю третьою обкладинкою Playboy та показувала лише одне фото зі зйомки.

Але багатодітна мати не стрималася і виклала ще один гарячий знімок, зроблений для найвідомішого чоловічого видання.

На ньому Седокова в образі сексуальної піратки, з грудьми у ременях та високих трусиках, які оголюють її стегна.

Всю цю картину Аня, як і завжди, підкріпила величезним постом, у якому спершу пожалілася на невдалий день, а потім поміркувала про стосунки жінок і чоловіків.

До речі, Седокова тільки-но повернулася з центру оздоровлення, де приводила до ладу свій стан, як фізичний, так і моральний. Адже у пресі жваво обговорюють її роман із начебто досі одруженим латвійським баскетболістом.

У центрі здоров'я Аня лікувалася від кропів'янки та релаксувала біля басейну

Нагадаємо, дружина баскетболіста Яніса Тімми звинуватила Седокову в тому, що вона вкрала її чоловіка з родини.

Фото з Instagram