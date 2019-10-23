Морозюк затулила голі циці ананасами та повчила, як рятуватися від нерозділеного кохання

Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина, схоже, претендує на звання експертки у справах сердечних та сімейних.

Іра знає, як поводитися з чоловіками, як не ревнувати та як рятуватися від нещасливого кохання.

Про все це вона пише у своєму Instagram, ілюструючи дописи відвертими фото.

"А тепер час сраних порад від І.М - як врятуватися від нерозділеного кохання. 1. Сідаємо перед дзеркалом і говоримо такі слова: "Хто на світі всіх мудріша, красивіша і миліша? Так це ж я! І це мене там хтось не любить??? Ніііі, взагалі-то це я тебе не люблю", - почала Морозюк.

"2. Закриваємо очі і згадуємо всі стрьомні вчинки щодо себе і вимовляємо нахабно вголос: " Чуєш, шановний/а, ще ти мені тут в душу не паскудив!". 3. Встаємо, тихесенько прибираємо всі речі, які нагадують про людину (можна спалити, але сильно багато дій і честі), просто викидаємо в сміття. Видаляємо музику і фотки", - радить експертка Морозюк.

Морозюк так розмірковує, ніби сто тисяч разів була у подібних ситуаціях

"4. Пишемо на папірці справи, які не виконав чи цілі не виконані. Наприклад: навчитися грати на флейті, стрибнути з парашутом тощо. І з ранку починаємо виконувати. 5. І найголовніше, коли приходить поганий спогад, придумай і виконуй дію не властиву тобі, бажано смішну і важку у виконанні. 6. Постав собі дедлайн! Але не більше 3 днів", - закликає Ірина.

Фото з Instagram