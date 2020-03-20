Морозюк у трусиках спокусливо побавилася з туалетним папером. ВІДЕО

20 березня 2020, 09:00

Дефіцит туалетного паперу в супермаркетах по всьому світу, викликаний пандемією коронавірусу, одразу ж став предметом жартів у мережі.

Селфі з папером не зробив хіба що лінивий. А от дружина футболіста і сексі-блогерка Ірина Морозюк виявилася більш креативною.

Відео того, як вона сідницею відбиває рулон, Іра виставила в свій Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Приняла от @benjaminverbic7 😁👊🏽 передаю @aantik_31 @karina_mi93 @anastasiiazh @romapidkivka_official 😂😉#stayathomechallenge 🥂

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) 19 Мар 2020 в 10:03 PDT

А ще Морозюк показала, чим займаються вдома під час карантину інші жінки, і чим займається вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Another girls / me 😂😉

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) 18 Мар 2020 в 6:26 PDT

Хто не встиг розггледіти - наприкінці на підлозі то фалоімітатор.

Нагадаємо, нещодавно Морозюк обурила мережу тим, що заспівала гімн у спущених штанах.

Фото і відео з Instagram

IDEALMEDIA
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали