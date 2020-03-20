Морозюк у трусиках спокусливо побавилася з туалетним папером. ВІДЕО

Дефіцит туалетного паперу в супермаркетах по всьому світу, викликаний пандемією коронавірусу, одразу ж став предметом жартів у мережі.

Селфі з папером не зробив хіба що лінивий. А от дружина футболіста і сексі-блогерка Ірина Морозюк виявилася більш креативною.

Відео того, як вона сідницею відбиває рулон, Іра виставила в свій Instagram.

А ще Морозюк показала, чим займаються вдома під час карантину інші жінки, і чим займається вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Another girls / me 😂😉 Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) 18 Мар 2020 в 6:26 PDT

Хто не встиг розггледіти - наприкінці на підлозі то фалоімітатор.

Нагадаємо, нещодавно Морозюк обурила мережу тим, що заспівала гімн у спущених штанах.

Фото і відео з Instagram