Морозюк у трусиках спокусливо побавилася з туалетним папером. ВІДЕО
20 березня 2020, 09:00
Дефіцит туалетного паперу в супермаркетах по всьому світу, викликаний пандемією коронавірусу, одразу ж став предметом жартів у мережі.
Селфі з папером не зробив хіба що лінивий. А от дружина футболіста і сексі-блогерка Ірина Морозюк виявилася більш креативною.
Відео того, як вона сідницею відбиває рулон, Іра виставила в свій Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Приняла от @benjaminverbic7 😁👊🏽 передаю @aantik_31 @karina_mi93 @anastasiiazh @romapidkivka_official 😂😉#stayathomechallenge 🥂
А ще Морозюк показала, чим займаються вдома під час карантину інші жінки, і чим займається вона.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хто не встиг розггледіти - наприкінці на підлозі то фалоімітатор.
Нагадаємо, нещодавно Морозюк обурила мережу тим, що заспівала гімн у спущених штанах.
Фото і відео з Instagram
IDEALMEDIA
Приєднуйтесь до дискусії