Морозюк показалася до пластики та заспівала гімн у спущених штанах

10 лютого 2020, 12:14

Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина, виявляється, не лише вважає себе дизайнеркою та письменницею, а ще й співачкою.

Днями вона збурила мережу виконанням гімну України у "патріотичному" вбранні – синьому топі та жовтих трусиках, які показала, спустивши штани до стегон.

Свій спів Іра викладала у сторі, але помітили його не всі. Хоча дехто все-таки побачив та дуже обурився з приводу неповаги виконавиці. Мовляв, це наруга над державними символами.


Спортивний юрист Юрій Юрченко у своєму Facebook написав, що за подібний вчинок Морозюк можна притягнути до відповідальності.

Сама Ірина не коментувала вчинок, але відео видалила. Зате показала цікаве фото - себе до всіх "тюнингів", тобто без надутих губ та штучних вій.

 
Морозюк не приховує, що груди та губи в неї ненатуральні, а от попа - своя
 
Іру не впізнати

До речі, раніше Морозюк запевняла, що чоловік її покохав ще до всіх "покращень", тобто за душу, а не за зовнішність.

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