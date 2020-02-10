Морозюк показалася до пластики та заспівала гімн у спущених штанах

Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина, виявляється, не лише вважає себе дизайнеркою та письменницею, а ще й співачкою.

Днями вона збурила мережу виконанням гімну України у "патріотичному" вбранні – синьому топі та жовтих трусиках, які показала, спустивши штани до стегон.

Свій спів Іра викладала у сторі, але помітили його не всі. Хоча дехто все-таки побачив та дуже обурився з приводу неповаги виконавиці. Мовляв, це наруга над державними символами.

Спортивний юрист Юрій Юрченко у своєму Facebook написав, що за подібний вчинок Морозюк можна притягнути до відповідальності.

Сама Ірина не коментувала вчинок, але відео видалила. Зате показала цікаве фото - себе до всіх "тюнингів", тобто без надутих губ та штучних вій.

Морозюк не приховує, що груди та губи в неї ненатуральні , а от попа - своя

Іру не впізнати

До речі, раніше Морозюк запевняла, що чоловік її покохав ще до всіх "покращень", тобто за душу, а не за зовнішність.

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