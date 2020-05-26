Жінка Ступки посвітила грудьми в прозорому мереживі

Вівторок, 26 травня 2020, 12:03

Дружина актора Дмитра Ступки, телеведуча і блогерка Поліна Логунова у бурхливій молодості частенько позувала оголеною.

Зараз, коли вона заміжня та виховує доньку, Поліна іноді знімається для реклами спіднього. Кілька таких фото вона виклала нещодавно в Instagram.

Щоправда, прозоре мереживо привідкрило дещо більше, ніж дозволяють правила соцмережі. Тому Логунова заблюрила груди у фоторедакторі.

 
Жінка Ступки-молодшого посвітила сосками у прозорому спідньому 
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🪂

Публикация от Polina Logunova (@polinalogunova) 25 Май 2020 в 7:40 PDT

Нагадаємо, Логунова любить давати настанови жінками, мотивувати їх власним прикладом та "фізично їх облагороджувати". 

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