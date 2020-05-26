Жінка Ступки посвітила грудьми в прозорому мереживі
26 травня 2020, 12:03
Дружина актора Дмитра Ступки, телеведуча і блогерка Поліна Логунова у бурхливій молодості частенько позувала оголеною.
Зараз, коли вона заміжня та виховує доньку, Поліна іноді знімається для реклами спіднього. Кілька таких фото вона виклала нещодавно в Instagram.
Щоправда, прозоре мереживо привідкрило дещо більше, ніж дозволяють правила соцмережі. Тому Логунова заблюрила груди у фоторедакторі.
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Нагадаємо, Логунова любить давати настанови жінками, мотивувати їх власним прикладом та "фізично їх облагороджувати".
IDEALMEDIA
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