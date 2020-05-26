Жінка Ступки посвітила грудьми в прозорому мереживі

Дружина актора Дмитра Ступки, телеведуча і блогерка Поліна Логунова у бурхливій молодості частенько позувала оголеною.

Зараз, коли вона заміжня та виховує доньку, Поліна іноді знімається для реклами спіднього. Кілька таких фото вона виклала нещодавно в Instagram.

Щоправда, прозоре мереживо привідкрило дещо більше, ніж дозволяють правила соцмережі. Тому Логунова заблюрила груди у фоторедакторі.

Жінка Ступки-молодшого посвітила сосками у прозорому спідньому

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🪂 Публикация от Polina Logunova (@polinalogunova) 25 Май 2020 в 7:40 PDT

Нагадаємо, Логунова любить давати настанови жінками, мотивувати їх власним прикладом та "фізично їх облагороджувати".