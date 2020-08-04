"Жінки – це супергерої": оголена Ешлі Грем із маленьким сином знялася для глянцю

Американська модель плюссайз Ешлі Грем, яка у січні народила первістка, сина Айзека, стала героїнею номеру американського журналу Elle.

Фотографії, зокрема чуттєву та відверту світлину, на якій зірка без одягу, зробив її чоловік Джастін Ервін.

У інтерв'ю 32-річна Ешлі говорила про зміни, які переживає жіноче тіло в материнстві, про те, на яку повагу та захоплення воно заслуговує.

Ешлі та її син Айзек фото з сайту elle

"Коли я дивлюся на мої розтяжки і на зміни, яких зазнало моє тіло, це нагадує мені про те, що ми, жінки - ми всі супергерої. Постійно нагадує про те, що наші тіла були створені для цього. Мати змогу народжувати - це така прекрасна річ, але я цього раніше не усвідомлювала", - поділилася Грем.

Зі слів Ешлі, протягом вагітності їй довелося переосмислити свої стосунки з власним тілом.

32-річна модель народила первістка у січні й не планує спинятися на одній дитині

"Я дуже швидко набирала вагу. Потім поява розтяжок на животі, для мене це було: "О божечки. Не можу повірити , що це сталося". Спершу я була цим дуже засмучена, а коли я зустрілася з Айзеком, я сказала: "Ні, саме про це споконвіку розповідали інші жінки. Це не просто бойове поранення. Це те, що змінило моє життя назавжди, і я збираюся прославляти моє нове тіло", - пригадала модель.

Озираючись назад, Грем дуже рада, що не полишала занять спортом майже до самих пологів. У третьому триместрі вагітності вона робила присідання та багато кардіо. Модель вважає, що саме перебування в хорошій фізичній формі помогло їй у пологах - вони тривали лише шість годин.

Коханий чоловік Грем, Джастін Ервін за сумісництвом і її персональний фотограф

Нагадаємо, свого сина Ешлі народжувала вдома.

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