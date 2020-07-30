Ешлі Грем уперше після пологів попозувала в купальнику. ФОТО
Минуло шість місяців після народження первістка американської моделі Ешлі Грем, і зіркова мамуся, яка ще годує сина грудьми, потроху вертається до роботи.
32-річна Ешлі попозувала в купальниках.
Враховуючи карантин, фотосесію довелося організувати просто на задньому дворі. У ролі фотографа виступив чоловік плюссайз-моделі, Джастін Ервін.
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Як зізналася Грем, від процесу вона отримала величезне задоволення, а у своє перше літо в ролі мами вона пречудово почувається в купальнику.
Як відомо, Ешлі ніколи не приховувала від шанувальників "недосконалостей" свого тіла та обличчя. Вона впевнена, що жінка не мусить стидатися таких речей, як розтяжки або целюліт.
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