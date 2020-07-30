Ешлі Грем уперше після пологів попозувала в купальнику. ФОТО

Минуло шість місяців після народження первістка американської моделі Ешлі Грем, і зіркова мамуся, яка ще годує сина грудьми, потроху вертається до роботи.

32-річна Ешлі попозувала в купальниках.

Враховуючи карантин, фотосесію довелося організувати просто на задньому дворі. У ролі фотографа виступив чоловік плюссайз-моделі, Джастін Ервін.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 29 Лип 2020 р. о 8:19 PDT

Як зізналася Грем, від процесу вона отримала величезне задоволення, а у своє перше літо в ролі мами вона пречудово почувається в купальнику.

Мама 6-місячного Айзека знову позує перед камерою фото з instagram

Поки що знімає Ешлі її чоловік

Як відомо, Ешлі ніколи не приховувала від шанувальників "недосконалостей" свого тіла та обличчя. Вона впевнена, що жінка не мусить стидатися таких речей, як розтяжки або целюліт.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Не хвилюйтесь, не на килимі": Грем розповіла про свої домашні пологи та показала сина. ФОТО

"Починаю знову почуватися собою": Грем через 3 місяці після пологів показала свій воркаут

Кава з молоком: Ешлі Грем у кав'ярні годує сина груддю. Милі ФОТО