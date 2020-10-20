Каменських із голою попою поміркувала про любов до себе

Співачка Настя Каменських ніяк не може розпрощатися з літом і припинити постити себе оголену.

Під соусом чергових "філософських" думок зірка показала себе повністю голу на тлі басейну. Щоправда – зі спини.

"Свобода бути собою, прийняття і любов до себе - найцінніші дари, які кожна людина може піднести собі сама", - написала Настя.

"Мене б чоловік прибив за такі фото у мережі", - пишуть підписниці співачки

Нагадаємо, нещодавно Каменських отримала іменну зірку в Києві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Каменських у самих стрінгах поміркувала про енергетичні хвилі

Каменських у купальнику показала еротику з кавуном

Каменських у лузі без трусів послухала Всесвіт. ФОТО