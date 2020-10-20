Каменських із голою попою поміркувала про любов до себе
Вівторок, 20 жовтня 2020, 12:56
Співачка Настя Каменських ніяк не може розпрощатися з літом і припинити постити себе оголену.
Під соусом чергових "філософських" думок зірка показала себе повністю голу на тлі басейну. Щоправда – зі спини.
"Свобода бути собою, прийняття і любов до себе - найцінніші дари, які кожна людина може піднести собі сама", - написала Настя.
Нагадаємо, нещодавно Каменських отримала іменну зірку в Києві.
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