Хижа Каменських пораділа іменній зірці в центрі Києва. ФОТО

У столиці триває роздача іменних зірок на площі біля Палацу спорту. І черговою артисткою, чиє ім’я закарбували на плитці, стала Настя Каменських.

Свою відзнаку NK отримала 8-го жовтня, про що повідомила в Instagram.

"Сьогодні на "Площі Зірок" запалилася моя зірка. Для мене це - символ уваги і любові моїх шанувальників - усіх, хто слухає, підтримує і вірить! Я дуже рада, що моя творчість знаходить відгук у ваших серцях❤", - написала Настя.

Настя прийшла відкривати свою зірку у хижому плащі та джинсах

"Це велика і головна цінність, яка мотивує і надихає творити, створюючи нові класні і корисні проєкти. Йти вперед! Коли я відчуваю, що ви зі мною - я знаю, що мені під силу будь-які мрії і цілі", - запевнила співачка.

Нагадаємо, перед Каменських свої іменні зірки на площі біля ТЦ "Гуллівер" отримали Ірина Білик і Ганна Різатдінова.