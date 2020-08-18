Каменських у лузі без трусів послухала Всесвіт. ФОТО

Співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками однією своєю цікавою традицією: щоліта вона вибирається в якесь усамітнене місце на природі та слухає Всесвіт. Голяка.

Як це відбувається, дружина Потапа продемонструвала в Instagram.

"...Лише я та природа, і ніщо - ні одяг, ні думки, ні оточуючі - не заважають наповнюватися первозданною енергією стихій землі, повітря та рослин", - пояснила Настя.

Нагадаємо, ще Настя вміє будити в собі "внутрішню богиню", але для цього на жаль не обов'язково знімати труси.