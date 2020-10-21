Наречена 53-річного Джанлукки Ваккі знялася голяка перед пологами

Модель Шерон Фонсека, яка скоро народить первістка від "танцюючого мільйонера" Джанлукки Ваккі, вирішила поділитися з шанувальниками дуже особистим фото. Майбутня мамуся знялася голяка та присвятила зворушливий допис доньці в своєму животі.

"Вона вже так багато чого навчила мене про любов, силу та надію...", - написала 25-річна Шерон.

Шерон скоро подарує Джанлуцці донечку

Звісно ж, не менш зворушливий коментар під дописом лишив і Джанлукка.

"Вона матиме найбільший привілей та удачу, те, що її матір'ю будеш ти, моя королево. Ви обоє навчили мене, то життя, завдяки любові, може бути безкінечним. Люблю тебе", - написав чоловік.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sharon Fonseca (@sharfonseca) 11 Жов 2020 р. о 10:46 PDT

Джанлукка та Шерон уже відгуляли baby shower, вечірку на честь майбутньої дитинки. Очікуваної дати пологів пара не назвала, але, зі слів Фонсеки, вони вже "майже на місці".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sharon Fonseca (@sharfonseca) 15 Жов 2020 р. о 2:33 PDT

Нагадаємо, про вагітність Шерон пара оголосила в травні. Зі слів 53-річного Ваккі, саме про таку маму для своєї дитини він завжди і мріяв.