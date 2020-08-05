У піджаку та шортах із коноплями: Джанлукка Ваккі відрепетирував весілля з вагітною нареченою
5 серпня 2020, 13:30
Коли мільйонер-танцівник Джанлука Ваккі зізріє повести до вівтаря матір своєї майбутньої доньки, модель Шерон Фонсеку, це, безсумнівно, буде якесь грандіозне та оригінальне дійство.
Чого варта лише "репетиція" весілля, яку 53-річний Джанлука та його 25-річна обраниця зняли для Instagram.
Як написав Ваккі, він заразом зробив пропозицію і дитинці, і лабрадорові Гордо. Схоже, всі вони одностайно сказали "так".
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Нагадаємо, майбутні батьки в дуже незвичайний спосіб дізналися стать малюка.
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