У піджаку та шортах із коноплями: Джанлукка Ваккі відрепетирував весілля з вагітною нареченою

Коли мільйонер-танцівник Джанлука Ваккі зізріє повести до вівтаря матір своєї майбутньої доньки, модель Шерон Фонсеку, це, безсумнівно, буде якесь грандіозне та оригінальне дійство.

Чого варта лише "репетиція" весілля, яку 53-річний Джанлука та його 25-річна обраниця зняли для Instagram.

Як написав Ваккі, він заразом зробив пропозицію і дитинці, і лабрадорові Гордо. Схоже, всі вони одностайно сказали "так".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 4 Сер 2020 р. о 8:29 PDT

Нагадаємо, майбутні батьки в дуже незвичайний спосіб дізналися стать малюка.

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