Джанлукка Ваккі з коханою-моделлю оригінально повідомили стать майбутньої дитини. ВІДЕО
14 липня 2020, 12:09
Італійський мільйонер-танцівник Джанлукка Ваккі та його наречена, модель Шерон Фонсека вже знають, хто в них буде, син бо донька. Поділитися цим секретом вони вирішили й із підписниками в Instagram.
Парочка поділилася відео, на якому хмарку такого кольору, який символізує стать малюка, розвіюють із гелікоптера.
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Як зізналася 24-річна Шерон, вона щоразу плаче, як переглядає цей ролик.
Нагадаємо, в 52-річного Джанлукки вже є одна донька, їй 17.
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