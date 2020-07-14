Джанлукка Ваккі з коханою-моделлю оригінально повідомили стать майбутньої дитини. ВІДЕО

Італійський мільйонер-танцівник Джанлукка Ваккі та його наречена, модель Шерон Фонсека вже знають, хто в них буде, син бо донька. Поділитися цим секретом вони вирішили й із підписниками в Instagram.

Парочка поділилася відео, на якому хмарку такого кольору, який символізує стать малюка, розвіюють із гелікоптера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 13 Июл 2020 в 9:14 PDT

Як зізналася 24-річна Шерон, вона щоразу плаче, як переглядає цей ролик.

Нагадаємо, в 52-річного Джанлукки вже є одна донька, їй 17.

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