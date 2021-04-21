"Сексуальна мамка" Стужук посвітила лобком на обкладинці Playboy

Блогерка Софія Стужук похвалилася черговим досягненням – вона опинилася на обкладинці головного чоловічого глянцю Playboy.

Багатодітна мати позувала без трусиків, прикривши найінтимніше тонкою смужечкою купальника.

Фотографіями Соня поділилася в Instagram.

Стужук майже показала найцікавіше

"Ну щоооо, я нарешті можу вам похвалитися!)))) Дивіться кайфову мене на обкладинці і всередині квітневого ПЛЕЙБОЙ!) Так, мамка трьох малюків!) А фіглі! Це не хрест на собі! Я офігенно сексуальна мамка трьох!) І все одно, що скажуть", - заявила Стужук.

Нагадаємо, зараз Софія з дітьми та другом Андрієм Шатирком насолоджується життям у Каліфорнії.

Фото Playboy з Instagram Стужук