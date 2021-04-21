"Сексуальна мамка" Стужук посвітила лобком на обкладинці Playboy
Середа, 21 квітня 2021, 13:27
Блогерка Софія Стужук похвалилася черговим досягненням – вона опинилася на обкладинці головного чоловічого глянцю Playboy.
Багатодітна мати позувала без трусиків, прикривши найінтимніше тонкою смужечкою купальника.
Фотографіями Соня поділилася в Instagram.
"Ну щоооо, я нарешті можу вам похвалитися!)))) Дивіться кайфову мене на обкладинці і всередині квітневого ПЛЕЙБОЙ!) Так, мамка трьох малюків!) А фіглі! Це не хрест на собі! Я офігенно сексуальна мамка трьох!) І все одно, що скажуть", - заявила Стужук.
Нагадаємо, зараз Софія з дітьми та другом Андрієм Шатирком насолоджується життям у Каліфорнії.
Фото Playboy з Instagram Стужук
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