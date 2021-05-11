Екс-"ВІА Гра" Романова в купальнику погладила себе в морській піні. ВІДЕО

Вівторок, 11 травня 2021, 14:45

Колишня солістка сексі-тріо "ВІА Гра" Міша Романова виклала у мережу гіпнотичне відео. 

На ньому співачка в червоному купальнику звабливо позує та погладжує себе, сидячи у морській воді. 

Міша, як відомо, відпочиває в Єгипті, і вже постила сексі-фото в купальнику. 

 
Ууф, як гаряче!
 
"Емоції у подорожах - безцінні", - написала Міша в Instagram 
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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

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