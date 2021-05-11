Екс-"ВІА Гра" Романова в купальнику погладила себе в морській піні. ВІДЕО

Колишня солістка сексі-тріо "ВІА Гра" Міша Романова виклала у мережу гіпнотичне відео.

На ньому співачка в червоному купальнику звабливо позує та погладжує себе, сидячи у морській воді.

Міша, як відомо, відпочиває в Єгипті, і вже постила сексі-фото в купальнику.

Ууф, як гаряче!

"Емоції у подорожах - безцінні", - написала Міша в Instagram

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