Екс-"ВІА Гра" Романова в купальнику погладила себе в морській піні. ВІДЕО
Вівторок, 11 травня 2021, 14:45
Колишня солістка сексі-тріо "ВІА Гра" Міша Романова виклала у мережу гіпнотичне відео.
На ньому співачка в червоному купальнику звабливо позує та погладжує себе, сидячи у морській воді.
Міша, як відомо, відпочиває в Єгипті, і вже постила сексі-фото в купальнику.
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