Екс-"Віа Гра" Романова у бікіні повигиналася на камеру у воді

Ексучасниця групи "ВІА Гра", Міша Романова у розпал осені вхопила шматочок спекотного літа в Єгипті.

Співачка полетіла до Африки на запрошення музичного каналу і встигла трішки порелаксувати на пляжі і біля басейну.

Звісно ж, Міша наробила купу фото в бікіні і виклала їх у своєму Instagram.

"Ділюся цінним досвідом відпочинку у сучасних реаліях", - підписала це фото Міша

А ще Романова показала архівні фото з хрестин свого сина Мартіна. Як відомо, хрещеним батьком хлопчика є давній друг Міші - співак Макс Барських.

Нещодавно Мартіну виповнилося два роки, і Макс подарував похреснику білий автомобіль. А рідний батько взагалі не привітав сина з дворіччям. Про це Романова розказала Катерині Осадчій для "Світського життя"

Нагадаємо, Романова лише у липні цього року вперше показала свого сина загалу. А ще минулого року артистка розказувала, як батько її сина виставив їх на вулицю.

Фото з Instagram та надані пресслужбою