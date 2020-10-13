Екс-"Віа Гра" Романова у бікіні повигиналася на камеру у воді
13 жовтня 2020, 11:10
Ексучасниця групи "ВІА Гра", Міша Романова у розпал осені вхопила шматочок спекотного літа в Єгипті.
Співачка полетіла до Африки на запрошення музичного каналу і встигла трішки порелаксувати на пляжі і біля басейну.
Звісно ж, Міша наробила купу фото в бікіні і виклала їх у своєму Instagram.
А ще Романова показала архівні фото з хрестин свого сина Мартіна. Як відомо, хрещеним батьком хлопчика є давній друг Міші - співак Макс Барських.
Нагадаємо, Романова лише у липні цього року вперше показала свого сина загалу. А ще минулого року артистка розказувала, як батько її сина виставив їх на вулицю.
Фото з Instagram та надані пресслужбою
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