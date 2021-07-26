Екс-"ВІА Гра" LAYAH посвітила голими сідницями на камеру свого бойфренда
Колишня учасниця "ВІА Гри", співачка LAYAH продовжує експериментувати з образом та епатувати публіку.
І в цьому їй допомагає бойфренд – відомий одеський тусовщик і скульптор Денис Грищук.
Саме він знімає подружку на камеру у дуже відвертих вбраннях та пікантних позах.
Наприклад, днями Денис виклав відео, на якому оголив сідниці Layah у ліжку.
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Сам Денис теж не против посвітити тілом. І пожартувати.
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Нагадаємо, у 2012-му році Яна Швець, як насправді звуть Layah, вийшла заміж за бізнесмена Дмитра Ланового. Від нього вона має 8-річну дочку Едіту.
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