Екс-"ВІА Гра" LAYAH посвітила голими сідницями на камеру свого бойфренда

Колишня учасниця "ВІА Гри", співачка LAYAH продовжує експериментувати з образом та епатувати публіку.

І в цьому їй допомагає бойфренд – відомий одеський тусовщик і скульптор Денис Грищук.

Саме він знімає подружку на камеру у дуже відвертих вбраннях та пікантних позах.

Наприклад, днями Денис виклав відео, на якому оголив сідниці Layah у ліжку.

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Instagram Грищука багато сідниць Яни

І це теж - дупця співачки

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Сам Денис теж не против посвітити тілом. І пожартувати.

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Нагадаємо, у 2012-му році Яна Швець, як насправді звуть Layah, вийшла заміж за бізнесмена Дмитра Ланового. Від нього вона має 8-річну дочку Едіту.

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