Майже гола Байкова покрутилася в 3D і засвітила сосок
П'ятниця, 10 вересня 2021, 10:03
Супермодель Аліна Байкова поділилася черговою фотосесію в спідньому, яке майже не прикриває або взагалі не прикриває її принади.
Світлинами та 3D-відео можна помилуватися в Instagram.
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Нагадаємо, 32-річна Аліна не приховує, що вдається до уколів ботоксу. А ще чесно говорить про те, що робота для неї важливіша за особисте життя та установки суспільства щодо заміжжя, діточок тощо.
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