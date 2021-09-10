Майже гола Байкова покрутилася в 3D і засвітила сосок

П'ятниця, 10 вересня 2021, 10:03

Супермодель Аліна Байкова поділилася черговою фотосесію в спідньому, яке майже не прикриває або взагалі не прикриває її принади. 

 
Аліну з таким макіяжем просто не впізнати
фото Shxpir

Світлинами та 3D-відео можна помилуватися в Instagram.

 
Рожеворука супермодель позувала в сміливому спідньому
 
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Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova)

 
 

Нагадаємо, 32-річна Аліна не приховує, що вдається до уколів ботоксу. А ще чесно говорить про те, що робота для неї важливіша за особисте життя та установки суспільства щодо заміжжя, діточок тощо.

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