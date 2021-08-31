Байкова в леопарді та топлес попозувала для чергового глянцю
Вівторок, 31 серпня 2021, 17:28
Супермодель Аліна Байкова прикрасила обкладинку L’OFFICIEL Liechtenstein, посвітивши тілом у чорно-леопардовому вбранні.
Фото красуня поділилася в своєму Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Аліна зізналася, що відмінною фізичною формою вона завдячує не лише хорошій генетиці. Зірка завзято тренується, а інколи навіть голодує по кілька днів.
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