Саша Бо до Хелловіна знялася гола та з гарбузом. ФОТО
27 жовтня 2021, 17:45
Блогерка Саша (Бо) Пустовіт, яка нещодавно збільшила собі груди до 3-го розміру, вирішила зробити їх головною деталлю хелловінівського луку. В чому мати народила та з "зубастим" гарбузом вона показалася в Instagram.
Як уточнила Саша в сторіз, цей кадр "для підривання пердачків деяких щасливих дружин і мам", а від коментарів вона кайфує.
Нагадаємо, Пустовіт страждає на булімію і працює з психоаналітиком та спеціалістом з харчової поведінки.
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