Саша Бо до Хелловіна знялася гола та з гарбузом. ФОТО

Блогерка Саша (Бо) Пустовіт, яка нещодавно збільшила собі груди до 3-го розміру, вирішила зробити їх головною деталлю хелловінівського луку. В чому мати народила та з "зубастим" гарбузом вона показалася в Instagram.

Як уточнила Саша в сторіз, цей кадр "для підривання пердачків деяких щасливих дружин і мам", а від коментарів вона кайфує.

Якщо Саша в такому вигляді піде по сусідах trick-or-treating, то всі цукерки однозначно її фото з instagram саші бо

Нагадаємо, Пустовіт страждає на булімію і працює з психоаналітиком та спеціалістом з харчової поведінки.

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