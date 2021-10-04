Пружний третій розмір: Саша Бо зізналася, що збільшила груди

Блогерка Саша (Бо) Пустовіт зізналася, що місяць тому зробила собі груди.

Нові форми помітили підписники і засипали її запитаннями. Тож Саші довелося оголошувати, що тепер вона – власниця "пружного третього розміру".

Операцію зі збільшення грудей провів колишній чоловік співачки Слави Камінської, Едгар Камінський. Саме він не так давно оперував іншу блогерку – Соню Стужук.

Нещодавно Саша почала викладати фото, на яких помітно зміни в її тілі

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Після світлини в цьому топі Сашу завалили запитаннями і вона зізналася

Операцію робив зірковий хірург Едгар Камінський, якого Міша Романова вважає " сумнівним лікарем

Саша Бо тепер вільна жінка з пружним третім розміром і двома дітьми

Нагадаємо, нещодавно Саша Пустовіт та її ексчоловік Ігор Пустовіт дали інтерв'ю, в яких нагороворили жахливих подробиць про їхній шлюб.