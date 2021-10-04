Пружний третій розмір: Саша Бо зізналася, що збільшила груди
4 жовтня 2021, 10:33
Блогерка Саша (Бо) Пустовіт зізналася, що місяць тому зробила собі груди.
Нові форми помітили підписники і засипали її запитаннями. Тож Саші довелося оголошувати, що тепер вона – власниця "пружного третього розміру".
Операцію зі збільшення грудей провів колишній чоловік співачки Слави Камінської, Едгар Камінський. Саме він не так давно оперував іншу блогерку – Соню Стужук.
Нагадаємо, нещодавно Саша Пустовіт та її ексчоловік Ігор Пустовіт дали інтерв'ю, в яких нагороворили жахливих подробиць про їхній шлюб.
Приєднуйтесь до дискусії