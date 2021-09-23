"Останні роки я жила в пеклі": Саша Бо звернулася до підписників та вибачилася за обман

Блогерка Саша Пустовіт або Саша Бо, яка здійняла скандал у ЗМІ своїм інтерв’ю Маші Єфросиніній, звернулася до підписників із проханням пробачити її.

Дівчина визнала, що обманювала аудиторію, створюючи ідеальну картину свого шлюбу, до якої сама і прагнула.

Також Саша зізналася у вигоранні та комплексах і зауважила, що відпускає та пробачає своє минуле.

"Другий день прокидаюсь і не вірю, що те, що відбувається зараз - це не сон. Страшно, дивно, боляче і навіть цікаво отримувати такий удар. Таке враження, що тепер ви знаєте про мене усе і нехай не зовсім правду. Уявіть, якби усе те, що відбувається у вас в сім’ях, в думках, в житті в цілому - кожен міг прозоро бачити.. дивно, правда?", - написала Саша в Instagram.

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"В якийсь момент я зрозуміла вчинок Ігоря. Хоч спочатку було дуже багато емоцій. Кожна сім’я має історії, за які не зручно. В кожної мами бували моменти зриву, за які потім так боліло серце і так себе звинувачувала. Історії між зятями, невістками, свекрухами, тещами - це ж класика… там завжди знайдеться тема, щоб за щось вчепитися і роздути", - зауважила блогерка.

"Я Саша. І у мене моє життя. Іноді не ідеальне, але за це я його люблю. Я маю комплекси та емоційні вигорання. Маю двох синів, яких обожнюю більше за все на світі. Та в складні моменти безсилля, самотності і відчаю я забувала про те, що вони ніяк не причетні до моїх труднощів. Останні роки я проживала у пеклі, і вибачте, що обманювала вас. Я створювала ідеальну картинку щасливого шлюбу, підтримки і розуміння для того, аби мотивуватись і прагнути до неї, і я вірю, що ви мене зрозумієте", - запевнила Саша.

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"Наші шляхи з Ігорем розійшлись. Та є те, заради чого ми станемо кращими. Є те, заради чого треба пробачати. Є те, заради чого треба відкривати серце. Це наші діти. Ніхто з нас не має інструкції до життя. Я вчусь. Я пробачаю і відпускаю. Далі - тільки краще ♥", - підсумувала дівчина.